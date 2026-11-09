"Mançester Yunayted" 73 il sonra antirekordu təkrarlayıb
Futbol
- 09 noyabr, 2026
- 15:01
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"Mançester Yunayted" İngiltərə çempionatında ötən mövsümü ilk "üçlük"də başa vuran klublar arasında antirekordu təkrarlayıb.
"Report" "Opta Sport" statistika portalına istinadən xəbər verir ki, bu Premyer Liqanın X turunda "Aston Villa" ilə heç-heçə başa çatan matçdan (4:4) sonra reallaşıb.
2025/2026 mövsümünü ilk "üçlük"də bitirən Mançester təmsilçisi cari çempionatda 10 tur ərzində cəmi bir qələbə qazanıb. Analoji hadisə sonuncu dəfə 1953/1954 mövsümündə "Arsenal"da yaşanıb.
Qeyd edək ki, "Mançester Yunayted" 2026/2027 mövsümündə keçirdiyi 10 matçda 8 xal toplayaraq turnir cədvəlinin 18-ci pilləsində qərarlaşıb.
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