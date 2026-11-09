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    "Mançester Yunayted" 73 il sonra antirekordu təkrarlayıb

    Futbol
    • 09 noyabr, 2026
    • 15:01
    Mançester Yunayted 73 il sonra antirekordu təkrarlayıb

    "Mançester Yunayted" İngiltərə çempionatında ötən mövsümü ilk "üçlük"də başa vuran klublar arasında antirekordu təkrarlayıb.

    "Report" "Opta Sport" statistika portalına istinadən xəbər verir ki, bu Premyer Liqanın X turunda "Aston Villa" ilə heç-heçə başa çatan matçdan (4:4) sonra reallaşıb.

    2025/2026 mövsümünü ilk "üçlük"də bitirən Mançester təmsilçisi cari çempionatda 10 tur ərzində cəmi bir qələbə qazanıb. Analoji hadisə sonuncu dəfə 1953/1954 mövsümündə "Arsenal"da yaşanıb.

    Qeyd edək ki, "Mançester Yunayted" 2026/2027 mövsümündə keçirdiyi 10 matçda 8 xal toplayaraq turnir cədvəlinin 18-ci pilləsində qərarlaşıb.

    Mançester Yunayted FK Arsenal FK İngiltərə Premyer Liqası
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