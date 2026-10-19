İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Mahir Emrelinin çıxış etdiyi klubda yenidən baş məşqçi istefası gerçəkləşib

    Futbol
    • 19 oktyabr, 2026
    • 13:02
    Mahir Emrelinin çıxış etdiyi klubda yenidən baş məşqçi istefası gerçəkləşib

    Azərbaycan millisinin futbolçusu Mahir Emrelinin çıxış etdiyi "Rakuv" klubu baş məşqçisi Tomaş Kaçmareklə yollarını ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Polşa təmsilçisi məlumat yayıb.

    42 yaşlı mütəxəssis sentyabrın əvvəlində bu posta təyinat alıb. Komanda onun rəhbərliyi altında 2 qələbə və 3 məğlubiyyətlə üzləşib.

    Xatırladaq ki, bu, "Rakuv"da cari mövsüm növbəti baş məşqçi istefasıdır. Klub avqustun sonunda David Kroçeklə də yollarını ayırıb.

    Komanda Polşa çempionatında 6 xalla sonuncu - 18-ci pillədə qərarlaşıb.

    Tomaş Kaçmarek David Kroçek Mahir Emreli Rakuv FK
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    14:09
    Yaponiya səfiri: Azərbaycanın Orta Dəhlizdə əhəmiyyəti artmaqda davam edir
    Xarici siyasət
    14:03
    AFFA rəsmisi Seymur Səlimli: "Klubların peşəkar inkişafı və idarəetmə keyfiyyəti əsas hədəfdir" - Müsahibə
    Fərdi
    14:01
    İran səfiri Almaniya XİN-ə çağırılıb
    Digər ölkələr
    13:59
    Kino Agentliyi: "44" filminin nümayişi zamanı çəkiliş aparan şəxslər cəzalandırılacaq
    İncəsənət
    13:57
    Azərbaycan buğda idxalına çəkdiyi xərci 19 %-ə yaxın artırıb
    Biznes
    13:48
    Yunanıstan sahillərində 2 kater batıb, 12 nəfər ölüb - Yenilənib
    Digər ölkələr
    13:40
    Günel Bədəlova: "ISMF-nin vitse-prezidenti seçilməyim Azərbaycan üçün yeni imkanlar yaradır"
    Fərdi
    13:35
    Bakıda 49 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi müvəqqəti dəyişdirilib
    İnfrastruktur
    13:30
    Foto
    Azərbaycan Taekvondo Federasiyası dan imtahanı keçirib
    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti