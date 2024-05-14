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Macarıstan millisinin AVRO-2024 üçün yekun heyəti açıqlanıb

Macarıstan millisinin AVRO-2024 üçün yekun heyəti açıqlanıb Avropa çempionatında iştirak edəcək futbol üzrə Macarıstan milli komandasının heyəti açıqlanıb.
Futbol
14 May , 2024 18:51
Macarıstan millisinin AVRO-2024 üçün yekun heyəti açıqlanıb

Avropa çempionatında iştirak edəcək futbol üzrə Macarıstan milli komandasının heyəti açıqlanıb.

“Report” xəbər verir ki, yığmanın yekun heyətində 26 futbolçu yer alıb.

A qrupunda yer alan macarların heyətini təqdim edirik:

Qapıçılar: Deneş Dibuş (“Ferentsvaroş"), Peter Qulaçi (“Leyptsiq”), Peter Sappanoş (“Pakş”)

Müdafiəçilər: Botond Baloq (“Parma”), Endre Botka (“Ferentsvaroş”), Marton Dardai (“Herta”), Attila Fiola (“Fehervar”), Adam Lanq (“Omoniya”), Villi Orban (“Leyptsiq”), Attila Salai (“Frayburq”)

Yarımmüdafiəçilər: Bendequz Bolla (“Servett”), Mihayli Kata (MTK), Miloş Kerkez (“Bornmut”), Laslo Klaynhaysler (“Hayduk”), Adam Nad (“Spetsiya”), Jolt Nad (“Puşkaş Akademiya”), Loik Neqo (“Havr”), Andraş Şefer (“Union”), Kallum Staylz (“Sanderlend”)

Hücumçular: Martin Adam (“Ulsan Hyundai”), Kevin Çobot (“Uypeşt”), Daniel Qazdaq (“Filadelfiya Union”), Kristofer Horvat (“Keçkemeti”), Roland Sallai (“Frayburq”), Dominik Soboslai (“Liverpul”), Barnabas Varqa (“Ferentsvaroş”).

Qeyd edək ki, iyunun 14-də start götürəcək AVRO-2024-ün oyunlarına iyulun 15-də yekun vurulacaq. Macarıstan millisinin qrupdakı rəqibləri Almaniya, İsveçrə və Şotlandiya yığmaları olacaq.

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