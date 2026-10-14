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    Luis Suares "Sportinq"in UEFA Çempionlar Liqasındakı rekordçusu olub

    Futbol
    • 14 oktyabr, 2026
    • 17:39
    Luis Suares Sportinqin UEFA Çempionlar Liqasındakı rekordçusu olub

    Portuqaliyanın "Sportinq" klubunun kolumbiyalı hücumçusu Luis Suares UEFA Çempionlar Liqasının hazırkı formatında komanda tarixinin ən yaxşı bombardiri olub.

    "Report" UEFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 28 yaşlı forvard buna liqa mərhələsinin II turunda Fransanın "Lans" klubunu 2:0 hesabı ilə məğlub etdikləri səfər matçında fərqlənməklə nail olub.

    Səfər görüşünün 22-ci dəqiqəsində hesabı açan L.Suares Çempionlar Liqasında "Sportinq"in heyətində 7-ci qolunu vurub. O, bununla da daha əvvəl hesabında 6 qol olan Liedson, Fransişku Trinkan və Viktor Dyekereşi geridə qoyaraq siyahıda birinci pilləyə yüksəlib.

    L.Suares 2025-ci ilin yayında İspaniyanın "Almeriya" klubundan "Sportinq"ə keçib. Ötən mövsüm Çempionlar Liqasında 5 qol vuran futbolçu Portuqaliya çempionatında 28 dəfə fərqlənərək turnirin ən yaxşı bombardiri olub.

    O, ümumilikdə 2025/2026 mövsümündə komandanın heyətində keçirdiyi 53 matçda 38 qola imza atıb.

    Luis Suares Sportinq FK Lans FK UEFA Çempionlar Liqası
    MiniBoss
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