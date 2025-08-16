Haqqımızda

Futbol
16 avqust 2025 09:49
ABŞ-nin "İnter Mayami" klubunun ulduz futbolçusu Lionel Messi zədəsini sağaldıb.

"Report" ESPN-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə komandanın baş məşqçisi Xavyer Maskerano açıqlama verib.

Mütəxəssis təcrübəli oyunçunun durumunun yaxşı olduğunu bildirib:

"O, artıq komanda ilə məşq edir. Gözlənilməz heç nə baş verməsə, növbəti matçda heyətdə olacaq".

Qeyd edək ki, "İnter Mayami" MLS-nin növbəti turunda "Los-Anceles Qelaksi" ilə üz-üzə gələcək. Avqustun 17-də keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 03:30-da start götürəcək.

