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    "Kristal Pelas" baş məşqçi Pyer Sajla yolları ayırdığını açıqlayıb

    Futbol
    • 12 noyabr, 2026
    • 17:13
    Kristal Pelas baş məşqçi Pyer Sajla yolları ayırdığını açıqlayıb

    İngiltərə təmsilçisi "Kristal Pelas" baş məşqçi Pyer Sajın vəzifəsindən ayrıldığını təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Sajla birlikdə onun 3 köməkçisi - Camal Aliui, Damyen Della Santa və Sendi Qişar da komandanı tərk ediblər.

    Qeyd edək ki, P.Saj bu ilin iyul ayından komandaya rəhbərlik edirdi. "Kristal Pelas" hazırda Premyer Liqanın turnir cədvəlində 10 turdan sonra 20 komanda arasında sonuncu pillədə qərarlaşıb.

    Pyer Saj Kristal Pelas FK
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