Konfrans Liqası: "Sivasspor" evdə Kosovo klubuna uduzub

UEFA Konfrans Liqasının qrup mərhələsində III turun oyunlarına start verilib.
"Report"un məlumatına görə, Türkiyənin turnirdəki təmsilçilərindən "Sivasspor" Kosovonun "Balkani" komandasını qəbul edib. Matç meydan sahiblərinin məğlubiyyəti ilə başa çatıb - 3:4.
"Başakşehir" isə Latviyada RFŞ klubunun qonağı olacaq. Bu oyun Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.
UEFA Konfrans Liqası
Qrup mərhələsi, III tur
6 oktyabr
A qrupu
23:00. "Harts" (Şotlandiya) - "Fiorentina" (İtaliya)
23:00. RFŞ (Latviya) - "Başakşehir" (Türkiyə)
Xal durumu: "Başakşehir" - 6, "Harts" - 3, RFŞ - 1, "Fiorentina" - 1
B qrupu
20:45. "Anderlext" (Belçika) - "Vest Hem" (İngiltərə) - 0:1
20:45. "Silkeborq" (Danimarka) - "Styaua" (Rumıniya) - 5:0
Xal durumu: "Vest Hem" - 6, "Anderlext" - 4, "Styaua" - 1, "Silkeborq" - 0
C qrupu
20:45. "Lex" (Polşa) - "Hapoel" (Ber-Şeva, İsrail) - 0:0
23:00. "Vilyarreal" (İspaniya) - "Austriya" (Vyana, Avstriya)
Xal durumu: "Vilyarreal" - 6, "Lex" - 3, "Hapoel" - 1, "Austriya" - 1
D qrupu
20:45. "Slovaçko" (Çexiya) - "Nitsa" (Fransa) - 0:1
23:00. "Köln" (Almaniya) - "Partizan" (Serbiya)
Xal durumu: "Köln" - 4, "Partizan" - 2, "Slovaçko" - 2, "Nitsa" - 1
E qrupu
20:45. "Dnepr-1" (Ukrayna) - "Vaduts" (Lixtenşteyn) - 2:2
23:00. "AZ Alkmaar" (Niderland) - "Apollon" (Limassol, Kipr)
Xal durumu: "AZ Alkmaar" - 6, "Dnipro" - 3, "Apollon" - 1, "Vaduts" - 1
F qrupu
20:45. "Molde" (Norveç) - "Şemrok Rovers" (İrlandiya) - 3:0
23:00. "Gent" (Belçika) - "Yurqorden" (İsveç)
Xal durumu: "Yurqorden" - 4, "Gent" - 4, "Molde" - 1, "Şemrok Rovers" 1
G qrupu
20:45. "Sivasspor" (Türkiyə) - "Balkani" (Kosovo) - 3:4
23:00. "Slaviya" (Praqa, Çexiya) - ÇFR (Rumıniya)
Xal durumu: "Slaviya" - 4, "Sivasspor" - 4, ÇFR - 1, "Balkani" - 1
H qrupu
20:45. "Pünik" (Ermənistan) - "Jalgiris" (Litva) - 2:0
23:00. "Bazel" (İsveçrə) - "Slovan" (Bratislava, Slovakiya
Xal durumu: "Bazel" - 6, "Pünik" - 3, "Jalgiris" - 1, "Slovan" - 1