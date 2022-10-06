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Konfrans Liqası: "Sivasspor" evdə Kosovo klubuna uduzub

Konfrans Liqası: "Sivasspor" evdə Kosovo klubuna uduzub UEFA Konfrans Liqasının qrup mərhələsində III turun oyunlarına start verilib.
Futbol
6 Oktyabr , 2022 22:39
Konfrans Liqası: Sivasspor evdə Kosovo klubuna uduzub

UEFA Konfrans Liqasının qrup mərhələsində III turun oyunlarına start verilib.

"Report"un məlumatına görə, Türkiyənin turnirdəki təmsilçilərindən "Sivasspor" Kosovonun "Balkani" komandasını qəbul edib. Matç meydan sahiblərinin məğlubiyyəti ilə başa çatıb - 3:4.

"Başakşehir" isə Latviyada RFŞ klubunun qonağı olacaq. Bu oyun Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

UEFA Konfrans Liqası

Qrup mərhələsi, III tur

6 oktyabr

A qrupu

23:00. "Harts" (Şotlandiya) - "Fiorentina" (İtaliya)

23:00. RFŞ (Latviya) - "Başakşehir" (Türkiyə)

Xal durumu: "Başakşehir" - 6, "Harts" - 3, RFŞ - 1, "Fiorentina" - 1

B qrupu

20:45. "Anderlext" (Belçika) - "Vest Hem" (İngiltərə) - 0:1

20:45. "Silkeborq" (Danimarka) - "Styaua" (Rumıniya) - 5:0

Xal durumu: "Vest Hem" - 6, "Anderlext" - 4, "Styaua" - 1, "Silkeborq" - 0

C qrupu

20:45. "Lex" (Polşa) - "Hapoel" (Ber-Şeva, İsrail) - 0:0

23:00. "Vilyarreal" (İspaniya) - "Austriya" (Vyana, Avstriya)

Xal durumu: "Vilyarreal" - 6, "Lex" - 3, "Hapoel" - 1, "Austriya" - 1

D qrupu

20:45. "Slovaçko" (Çexiya) - "Nitsa" (Fransa) - 0:1

23:00. "Köln" (Almaniya) - "Partizan" (Serbiya)

Xal durumu: "Köln" - 4, "Partizan" - 2, "Slovaçko" - 2, "Nitsa" - 1

E qrupu

20:45. "Dnepr-1" (Ukrayna) - "Vaduts" (Lixtenşteyn) - 2:2

23:00. "AZ Alkmaar" (Niderland) - "Apollon" (Limassol, Kipr)

Xal durumu: "AZ Alkmaar" - 6, "Dnipro" - 3, "Apollon" - 1, "Vaduts" - 1

F qrupu

20:45. "Molde" (Norveç) - "Şemrok Rovers" (İrlandiya) - 3:0

23:00. "Gent" (Belçika) - "Yurqorden" (İsveç)

Xal durumu: "Yurqorden" - 4, "Gent" - 4, "Molde" - 1, "Şemrok Rovers" 1

G qrupu

20:45. "Sivasspor" (Türkiyə) - "Balkani" (Kosovo) - 3:4

23:00. "Slaviya" (Praqa, Çexiya) - ÇFR (Rumıniya)

Xal durumu: "Slaviya" - 4, "Sivasspor" - 4, ÇFR - 1, "Balkani" - 1

H qrupu

20:45. "Pünik" (Ermənistan) - "Jalgiris" (Litva) - 2:0

23:00. "Bazel" (İsveçrə) - "Slovan" (Bratislava, Slovakiya

Xal durumu: "Bazel" - 6, "Pünik" - 3, "Jalgiris" - 1, "Slovan" - 1

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