"Kəpəz" və "Gəncəbasar" komandaları yoxlama oyununda üz-üzə gəliblər
Futbol
- 14 noyabr, 2026
- 14:48
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Milli komandaların oyunları ərəfəsində yaranmış fasilədən istifadə edən "Kəpəz" və "Gəncəbasar" komandaları yoxlama matçında üz-üzə gəliblər.
"Report" xəbər verir ki, Gəncə stadionunda baş tutan matç 1:1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb.
Premyer Liqa təmsilçisinin heyətində Kennet Kalunqa, I Liqa kolllektivində isə İlham Hüseynov fərqlənib.
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"Kəpəz" və "Gəncəbasar" komandaları yoxlama oyununda üz-üzə gəliblərFutbol