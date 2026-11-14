İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    "Kəpəz" və "Gəncəbasar" komandaları yoxlama oyununda üz-üzə gəliblər

    Futbol
    • 14 noyabr, 2026
    • 14:48
    Kəpəz və Gəncəbasar komandaları yoxlama oyununda üz-üzə gəliblər

    Milli komandaların oyunları ərəfəsində yaranmış fasilədən istifadə edən "Kəpəz" və "Gəncəbasar" komandaları yoxlama matçında üz-üzə gəliblər.

    "Report" xəbər verir ki, Gəncə stadionunda baş tutan matç 1:1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb.

    Premyer Liqa təmsilçisinin heyətində Kennet Kalunqa, I Liqa kolllektivində isə İlham Hüseynov fərqlənib.

    Kəpəz FK Gəncəbasar FK Gəncə stadionu
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    15:53
    Azərbaycanın qadın basketbol millisi İrlandiyaya məğlub olub
    Komanda
    15:49
    "Binance" vəsaitlərin çıxarılmasına dair bütün məhdudiyyətləri aradan qaldıracaq
    Maliyyə
    15:48
    Ramanada avtomobildən 6 min manat oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
    Hadisə
    15:17
    Azərbaycanda tərəvəz istehsalının 4 illik proqnozları açıqlanıb
    ASK
    15:12
    Foto
    Kamran Əliyev argentinalı həmkarı ilə əməkdaşlığı müzakirə edib
    Xarici siyasət
    15:08
    Foto
    Region cüdoçuları üçün "Təhlükəsiz idman" mövzusunda maarifləndirici seminar keçirilib
    Fərdi
    15:08
    Foto
    Şabranın mərkəzi küçələrinin asfalt örtüyü yararsız vəziyyətə düşüb, təmir işləri planlaşdırılır
    İnfrastruktur
    14:53
    Foto
    UNEC-də informasiya təhlükəsizliyi və kiber klubların fəaliyyəti müzakirə olunub
    Daxili siyasət
    14:48
    "Kəpəz" və "Gəncəbasar" komandaları yoxlama oyununda üz-üzə gəliblər
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti