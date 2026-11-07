"Kəpəz" milli fasilə zamanı yoxlama oyunu keçirəcək
Futbol
- 07 noyabr, 2026
- 15:33
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"Kəpəz"in milli komandaların beynəlxalq oyunları ilə əlaqədar Misli Premyer Liqasında yaranmış fasilə dövründəki hazırlıq planı müəyyənləşib.
Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, Premyer Liqanın XI turunda "Neftçi" ilə qarşılaşan "sarı-göylər"in futbolçuları 4 günlük istirahətin ardından noyabrın 10-da bir araya gələcəklər.
Gəncə kollektivi hazırlıq prosesi çərçivəsində 1 yoxlama matçına çıxacaq. Azər Məmmədovun rəhbərlik etdiyi komanda noyabrın 14-də Gəncə stadionunun ehtiyat meydanında I Liqa təmsilçisi "Gəncəbasar"la qüvvəsini sınayacaq.
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