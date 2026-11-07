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    "Kəpəz" milli fasilə zamanı yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    • 07 noyabr, 2026
    • 15:33
    Kəpəz milli fasilə zamanı yoxlama oyunu keçirəcək

    "Kəpəz"in milli komandaların beynəlxalq oyunları ilə əlaqədar Misli Premyer Liqasında yaranmış fasilə dövründəki hazırlıq planı müəyyənləşib.

    Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, Premyer Liqanın XI turunda "Neftçi" ilə qarşılaşan "sarı-göylər"in futbolçuları 4 günlük istirahətin ardından noyabrın 10-da bir araya gələcəklər.

    Gəncə kollektivi hazırlıq prosesi çərçivəsində 1 yoxlama matçına çıxacaq. Azər Məmmədovun rəhbərlik etdiyi komanda noyabrın 14-də Gəncə stadionunun ehtiyat meydanında I Liqa təmsilçisi "Gəncəbasar"la qüvvəsini sınayacaq.

    Kəpəz FK Gəncəbasar FK Gəncə stadionu
    44 filmi
    44 filmi

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