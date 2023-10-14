İtaliyada mərc oyunlarında iştirak etmiş futbolçuların adları açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, jurnalist Fabritsio Korona həmin oyunçuların siyahısını yayımlayıb.
Bunlar Nikolo Facioli, Federiko Qatti (hər ikisi "Yuventus"), Nikolo Zanyolo ("Aston Villa", İngiltərə), Sandro Tonali ("Nyukasl", İngiltərə), Alessandro Florentsi ("Milan"), Nikolo Zalevski, Canluka Mançini, Feliks Ofena-Qyan (hamısı "Roma"), Mattia Cakkani, Manuel Lazzari, Nikolo Rovella, Luka Pelleqrini (hamısı "Latsio"), Domeniko Berardi ("Sassuolo"), Nikolo Barella, Davide Frattesi (hər ikisi "İnter"), Luka Zanimaççia ("Kremoneze"), Antonio Qallodur ("Leççe").
Qeyd edək ki, daha əvvəl Tonali və Zanyolo qanunsuz mərc oyunlarında iştirakda ittiham olunublar.