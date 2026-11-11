İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    "Sumqayıt"ın futbolçusu İsa Suliman Pakistan millisinə dəvət alıb

    Futbol
    • 11 noyabr, 2026
    • 12:46
    Sumqayıtın futbolçusu İsa Suliman Pakistan millisinə dəvət alıb

    "Sumqayıt"ın kapitanı İsa Suliman Pakistan millisinə dəvət alıb.

    Bu barədə "Report"a Bölgə təmsilçisinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Müdafiəçi Banqladeşdə təşkil olunacaq "SAFF Championship 2026" turnirində çıxış edəcək.

    İsa Suliman Sumqayıt FK Pakistan millisi
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