"Sumqayıt"ın futbolçusu İsa Suliman Pakistan millisinə dəvət alıb
Futbol
- 11 noyabr, 2026
- 12:46
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"Sumqayıt"ın kapitanı İsa Suliman Pakistan millisinə dəvət alıb.
Bu barədə "Report"a Bölgə təmsilçisinin mətbuat xidmətindən bildirilib.
Müdafiəçi Banqladeşdə təşkil olunacaq "SAFF Championship 2026" turnirində çıxış edəcək.
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