"İnter"in hücumçusu İtaliyanın başqa klubuna keçə bilər

"İnter"in futbolçusu Mehdi Taremi İtaliyada klubunu dəyişə bilər.
"Report" "Sky Sport"a istinadən xəbər verir ki, "Parma" 33 yaşlı hücumçunu heyətinə qatmaqda maraqlıdır.
Milan təmsilçisi iranlı forvardı satışa çıxarıb. O, daha əvvəl Braziliyanın "Flamenqo" klubunun təklifini rədd edərək, karyerasını Avropada davam etdirmək istədiyini bildirib.
Qeyd edək ki, Mehdi Taremi 2024/2025 mövsümündə "İnter" forması ilə 43 matçda 3 qol və 9 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun klubla 2027-ci ilin yayınadək müqaviləsi var.