"İnter" ilan dərisi dizaynında forma hazırlatdı

İtaliya "İnter"i 2021/2022 mövsümü üçün yeni ev forma dəstini təqdim edib.
"Report"un məlumatına görə, futbolkanın dizaynında ilan dərisinin obrazından istifadə olunub. "İlanlar" - komandanın ləqəblərindən biridir. Forma üçün rənglər ənənəvi göy və qara seçilib.
Klubun tvitter hesabındakı paylaşımında "Milanın yeni dərisi" yazılıb.
Qeyd edək ki, "İnter" 2020/2021 mövsümündə İtaliya çempionu olub.
| MAGLIA— Inter (@Inter)
Il serpente cambia pelle, per affrontare al meglio le nuove sfide in arrivo: diamo il benvenuto alla nuova Home Jersey 21/22, la prima Home Jersey con il nuovo crest
#TheNewSkinOfMilano #IMInter #IMMilano @Lenovo @lenovoitalia #InterXLenovo pic.twitter.com/CEQAYbO2n2 July 13, 2021