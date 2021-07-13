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"İnter" ilan dərisi dizaynında forma hazırlatdı

"İnter" ilan dərisi dizaynında forma hazırlatdı İtaliya "İnter"i 2021/2022 mövsümü üçün yeni ev forma dəstini təqdim edib.
Futbol
13 İyul , 2021 18:45
İnter ilan dərisi dizaynında forma hazırlatdı

İtaliya "İnter"i 2021/2022 mövsümü üçün yeni ev forma dəstini təqdim edib.

"Report"un məlumatına görə, futbolkanın dizaynında ilan dərisinin obrazından istifadə olunub. "İlanlar" - komandanın ləqəblərindən biridir. Forma üçün rənglər ənənəvi göy və qara seçilib.

Klubun tvitter hesabındakı paylaşımında "Milanın yeni dərisi" yazılıb.

Qeyd edək ki, "İnter" 2020/2021 mövsümündə İtaliya çempionu olub.

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