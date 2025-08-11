İngiltərə klubu kapitanını sata bilər

İngiltərənin "Kristal Pelas" klubu kapitanı Mark Qehini bu yay sata bilər.
"Report" ESPN-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə klubun İdarə Heyətinin sədri Stiv Periş bildirib.
İngiltərə millisinin 25 yaşlı üzvünün Premyer Liqa təmsilçisi ilə müqaviləsinin müddəti 2026-cı ilin yayına qədərdir.
Qeyd edək ki, 2021-ci ilin yayından "Kristal Pelas"da çıxış edən müdafiəçi 2024/2025 mövsümündə meydana çıxdığı 44 matçda 3 qol və 2 məhsuldar ötürmə müəllifi olub. "Transfermarkt" M.Qehinin dəyərini 45 milyon avro qiymətləndirir.