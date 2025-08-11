Haqqımızda

İngiltərə klubu kapitanını sata bilər

İngiltərə klubu kapitanını sata bilər İngiltərənin "Kristal Pelas" klubu kapitanı Mark Qehini bu yay sata bilər.
Futbol
11 avqust 2025 13:49
İngiltərə klubu kapitanını sata bilər
Mark Qehi

İngiltərənin "Kristal Pelas" klubu kapitanı Mark Qehini bu yay sata bilər.

"Report" ESPN-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə klubun İdarə Heyətinin sədri Stiv Periş bildirib.

İngiltərə millisinin 25 yaşlı üzvünün Premyer Liqa təmsilçisi ilə müqaviləsinin müddəti 2026-cı ilin yayına qədərdir.

Qeyd edək ki, 2021-ci ilin yayından "Kristal Pelas"da çıxış edən müdafiəçi 2024/2025 mövsümündə meydana çıxdığı 44 matçda 3 qol və 2 məhsuldar ötürmə müəllifi olub. "Transfermarkt" M.Qehinin dəyərini 45 milyon avro qiymətləndirir.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Eksklüziv xəbərlər

“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19
Naftogazın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
"Naftogaz"ın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
5 avqust 2025 15:17

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi