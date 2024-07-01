İngiltərə klubu 19 yaşlı futbolçu üçün 38 milyon avro ödəyib

İngiltərənin "Brayton" klubu "Nyukasl"ın 19 yaşlı vingeri Yankuba Minteni transfer edib.
"Report" "Transfermarkt" portalına istinadən xəbər verir ki, futbolçu ilə 5 illik müqavilə imzalanıb.
"Qağayılar" qambiyalı yarımmüdafiəçi üçün 38,8 milyon avro ödəyib.
Qeyd edək ki, Y.Minte ötən mövsüm icarə əsasında oynadığı Niderlandın "Feyenoord" klubunda meydana çıxdığı 27 matçda 10 qola, 6 məhsuldar ötürməyə imza atıb. Minte 2023-cü ilin yayında 8 milyon avro müqabilində Danimarkanın "Odense" klubundan "Nyukasl"a transfer edilmişdi.