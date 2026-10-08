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    "İmişli" klubu məşqçisi və şef-skautu ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    • 08 oktyabr, 2026
    • 19:02
    İmişli klubu məşqçisi və şef-skautu ilə yollarını ayırıb

    "İmişli" köməkçi məşqçisi Zamir Həsənov və şef-skaut Rəsul Allahverdiyevlə yollarını ayırıb.

    Bu barədə "Report"a bölgə klubunun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Hər iki futbol funksioneri ilə əməkdaşlığa qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.

    Qeyd edək ki, "İmişli" Misli Premyer Liqasında 4 xalla səkkizinci sırada yer alıb.

    Misli Premyer Liqası İmişli FK
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