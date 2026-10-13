"İmişli" baş məşqçisi Fərid Namazovla müqaviləyə zəif nəticələrə görə xitam verib
- 13 oktyabr, 2026
- 12:53
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"İmişli" Futbol Klubu baş məşqçisi Fərid Namazovla müqaviləyə zəif nəticələrə görə xitam verib.
Bunu "Report"a açıqlamasında klubun icraçı direktoru Aqşin Mürsəlov deyib.
O, qərarın klub rəhbərliyinin iclasında qəbul olunduğunu bildirib:
"Heç bir ciddi səbəb yoxdur. Rəhbərliklə keçirilən iclasda komandanın oyunu və zəif nəticələri müzakirə olundu. Yekunda müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilməsi barədə qərara gəldik. Baş məşqçi də bu qərara hörmətlə yanaşdı və qarşılıqlı razılşama əsasında vidalaşdıq".
İcraçı direktor bu dəyişikliyin komandaya müsbət təsir edəcəyinə inandığını diqqətə çatdırıb:
"Bu qərar komandaya mütləq müsbət mənada təsir edəcək. Hələ ki yeni baş məşqçi ilə bağlı açıqlama vermək tezdir. Fərid Namazovla bu gün sağollaşmışıq, ona görə də bir az zaman lazımdır. Yəqin ki, yaxın günlərdə yeni baş məşqçinin adı açıqlanacaq".
Aqşin Mürsəlov məşqçilər korpusunun gələcək taleyindən də söz açıb:
"Köməkçilərlə bağlı hələ ki konkret qərar yoxdur. Səhər iclasında əsas vacib məsələ baş məşqçi ilə bağlı idi. Qalmaq istəyənlər yəqin ki, qalacaqlar. Yeni baş məşqçi öz heyəti ilə gəlməyəcəksə, köməkçilər işlərinə davam edə bilərlər. Bu məsələlərlə bağlı qısa zamanda məlumat veriləcək".
Qeyd edək ki, bölgə təmsilçisi bu gün Fərid Namazovla vidalaşdığını açıqlayıb. Mütəxəssis bu ilin yayında komandanın baş məşqçisi təyin olunmuş və onunla 1 illik müqavilə imzalanmışdı.
"İmişli" Misli Premyer Liqasında 7 turdan sonra 4 xalla 12 komanda arasında 9-cu pillədə qərarlaşıb.