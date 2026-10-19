İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    İlkin Hacıyev: "Təcrübəsizlik və bəxtsizlik dünya çempionatında medal qazanmağa mane oldu"

    Futbol
    • 19 oktyabr, 2026
    • 17:08
    İlkin Hacıyev: Təcrübəsizlik və bəxtsizlik dünya çempionatında medal qazanmağa mane oldu

    Azərbaycanın minifutbol üzrə U-23 millisinin Xorvatiyada keçirilən dünya çempionatında medal qazana bilməməsinə təcrübəsizlik və bəxtsizlik səbəb olub.

    Bunu "Report"a açıqlamasında yığmanın baş məşqçisi İlkin Hacıyev deyib.

    Mütəxəssis komandanın yeni formalaşdığını bildirib:

    "Yeni komandadır, təcrübə çatmadı. Bir az da bəxtimiz gətirmədi. Rumıniya ilə oyunda üstünlük bizdə olsa da, təcrübəsizlikdən qol epizodlarından istifadə edə bilmədik. Macarıstanla qarşılaşmada da eyni ssenari yaşandı. Topa və oyuna nəzarət etsək də, imkanları dəyərləndirə bilmədik".

    O, yarışın qrafikinin nəticəyə mənfi təsir göstərmədiyini diqqətə çatdırıb:

    "Qrafikin təsir etdiyini deməzdim. Güc baxımından komanda hazır idi. Məğlubiyyətə sırf təcrübəsizlik, şanssızlıq və qol epizodlarını dəyərləndirə bilməmək səbəb oldu".

    Qeyd edək ki, Azərbaycanın U-23 yığması dünya çempionatının yarımfinalında Rumıniyaya 0:2 hesabı ilə uduzub. Komanda üçüncü yer uğrunda matçda isə Macarıstan millisinə penaltilər seriyasında 2:3 hesabı (əsas vaxt – 0:0) ilə məğlub olub.

    İlkin Hacıyev Azərbaycan U-23 minifutbol millisi Minifutbol üzrə dünya çempionatı
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    17:19
    Foto
    "Ganja Open 2026" beynəlxalq şahmat festivalına yekun vurulub
    Fərdi
    17:18
    Çexiya şirkəti Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərindəki layihələrdə iştirak edə bilər
    İnfrastruktur
    17:17
    ARDNF-in xalis mənfəəti kəskin artıb
    Maliyyə
    17:17
    Gürcüstan Azərbaycandan yanacaq və sürtkü yağı idxalına çəkdiyi xərci 23 %-dən çox artırıb
    Energetika
    17:16
    Mətbuat Şurası Türkiyə mediasını Azərbaycana dair məlumatları etibarlı mənbələrdən yoxlamağa çağırıb
    Media
    17:14
    NK özünün və Prezidentin İşlər İdarəsinin nəqliyyat vasitələrinə dair qərar verib
    İnfrastruktur
    17:14
    Video
    İspaniyada "Adam" qasırğasının fəsadları nəticəsində 4 nəfər ölüb - Yenilənib
    Digər ölkələr
    17:12
    AFFA nümayəndəsi Fərrux Hüseynzadə UEFA-dan təyinat alıb
    Futbol
    17:09
    Səhiyyə sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi yeni imkanlar yaradacaq - Rəy
    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti