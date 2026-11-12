Göyçayın "Çərəkə" komandası AFFA U-11 Liqasından kənarlaşdırılıb
Futbol
- 12 noyabr, 2026
- 16:03
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Göyçayın "Çərəkə" komandası AFFA U-11 Liqasından kənarlaşdırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.
Turnirdə keçirilməsi planlaşdırılan "Çinar" (Göyçay) – "Çərəkə" (Göyçay) oyunu "Çərəkə" komandasının təyin olunmuş vaxtda meydanda olmaması səbəbindən baş tutmayıb.
Bu hal üçüncü dəfə təkrarlandığından "Çərəkə" U-11 Liqasından kənarlaşdırılıb. Komandanın keçirdiyi oyunların nəticələri ləğv edilib.
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