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    Göyçayın "Çərəkə" komandası AFFA U-11 Liqasından kənarlaşdırılıb

    Futbol
    • 12 noyabr, 2026
    • 16:03
    Göyçayın Çərəkə komandası AFFA U-11 Liqasından kənarlaşdırılıb

    Göyçayın "Çərəkə" komandası AFFA U-11 Liqasından kənarlaşdırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.

    Turnirdə keçirilməsi planlaşdırılan "Çinar" (Göyçay) – "Çərəkə" (Göyçay) oyunu "Çərəkə" komandasının təyin olunmuş vaxtda meydanda olmaması səbəbindən baş tutmayıb.

    Bu hal üçüncü dəfə təkrarlandığından "Çərəkə" U-11 Liqasından kənarlaşdırılıb. Komandanın keçirdiyi oyunların nəticələri ləğv edilib.

    Çərəkə FK Göyçay AFFA İntizam Komitəsi
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