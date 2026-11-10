İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Georgi Mamardaşvili "Liverpul"dan ayrıla bilər

    Futbol
    • 10 noyabr, 2026
    • 12:20
    Georgi Mamardaşvili Liverpuldan ayrıla bilər

    Gürcüstan millisinin qapıçısı Georgi Mamardaşvili İngiltərənin "Liverpul" klubundan ayrıla bilər.

    "Report" "Sky Sports"a istinadən xəbər verir ki, 26 yaşlı qolkiper az forma şansı əldə etdiyi üçün narazıdır.

    Mersisayd təmsilçisi Alisson Bekerlə yeni müqavilə imzalasa, G.Mamardaşvili başqa komandaya keçməyə çalışacaq.

    2025-ci ilin yayında "Liverpul"a qoşulan qolkiper yalnız ehtiyat qapıçı rolunda çıxış edib.

    O, daha çox oyun təcrübəsi qazanmaq üçün klubunu dəyişməyi planlaşdırır.

    Georgi Mamardaşvili Liverpul FK Alisson Beker
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    17:29
    Makron cütlüyü amerikalı podkastçı Kendis Ouensə qarşı yeni iddia qaldırıb
    Digər ölkələr
    17:17
    Gürcüstanın Azərbaycandan soğan idxalına çəkdiyi xərc 2 dəfədən çox artıb
    Biznes
    17:14
    Vensan Kompani "Bavariya"nın düşərgəsinə qayıdıb
    Futbol
    17:02
    Keniyada yaraqlılar iki polis əməkdaşı da daxil olmaqla, səkkiz nəfəri öldürüblər
    Digər ölkələr
    16:53
    Əbu-Dabidə Ukrayna-Rusiya-ABŞ danışıqları başa çatıb - Yenilənib-3
    Digər ölkələr
    16:45
    "PAŞA Həyat Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
    Maliyyə
    16:22
    Gürcüstanın Azərbaycandan xiyar alışına çəkdiyi xərc 3 dəfəyə yaxın artıb
    Biznes
    16:14
    Fransanın "Lion" komandasının yeni baş məşqçisi açıqlanıb
    Futbol
    16:00
    "PAŞA Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti