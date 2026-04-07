George Haci Rumıniya millisinin baş məşqçisi təyin olunub
Futbol
- 07 aprel, 2026
- 12:26
Futbol üzrə Rumıniya millisinin yeni baş məşqçisi müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rumıniya Futbol Federasiyası məlumat yayıb.
Komanda George Haciyə tapşırılıb.
O, bu postda Mirça Luçeskunu əvəzləyib.
Xatırladaq ki, George Haci son olaraq ölkəsində "Farul"un baş məşqçisi olub.
Son xəbərlər
13:17
İlkin Qəribli: "Avropa arenasına qalib gəlmək məqsədilə gedəcəyik"Futbol
13:10
Fransada qatar yük maşını ilə toqquşub: bir nəfər ölüb, 30 nəfər xəsarət alıbDigər ölkələr
13:06
Qvido Krozetto: İranla müharibə ABŞ-nin dünya liderliyini təhdid edirDigər ölkələr
13:03
Sərdar Həsənov: "Avropa çempionatında Azərbaycan millisinin üzvlərindən gözləntilərimiz var"Fərdi
13:01
Sabah Bakıda 17, rayonlarda 23 dərəcə isti olacaq - PROQNOZEkologiya
12:55
Əfqanıstanda leysan yağışlar nəticəsində 13 nəfər ölübDigər ölkələr
12:55
Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
12:50
Bakı Limanında aşırılan səpkili yüklərin həcmi 46 % artıbİnfrastruktur
12:49