"Fulhem"in baş məşqçisi Alvaro Arbeloa hakimlər barədə sözlərinə görə cərimələnib
Futbol
- 14 oktyabr, 2026
- 15:40
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İngiltərənin "Fulhem" klubunun baş məşqçisi Alvaro Arbeloa Premyer Liqanın V turunda "Mançester Yunayted"lə matçdan (1:1) sonra hakimliklə bağlı verdiyi açıqlamalara görə 25 min funt-sterlinq cərimələnib və ona xəbərdarlıq edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İngiltərə Futbol Assosiasiyası (FA) məlumat yayıb.
Mütəxəssis qarşılaşmadan sonra təşkil olunan müsahibədə hakimləri qərəzli davranmaqda ittiham edib. FA-nın bəyanatında məşqçinin davranışının yolverilməz olduğu bildirilib.
Qeyd edək ki, "Fulhem" 6 turdan sonra qələbə qazanmayıb və Premyer Liqada sonuncu - 20-ci pillədə qərarlaşıb. London təmsilçisi oktyabrın 18-də "Hall Siti"ni qəbul edəcək.
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