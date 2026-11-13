İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Fransanın "Lans" klubu baş məşqçisi Yannik Kayuzakla yollarını ayırıb

    Futbol
    • 13 noyabr, 2026
    • 11:02
    Fransanın Lans klubu baş məşqçisi Yannik Kayuzakla yollarını ayırıb

    Fransanın "Lans" futbol komandası baş məşqçisi Yannik Kayuzakla yollarını ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Liqa 1 təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Sentyabrda bu posta təyin olunan 41 yaşlı mütəxəssisin müqaviləsinə vaxtından əvvəl xitam verilib.

    Xatırladaq ki, "Lans" Liqa 1-də 13 xalla 11-ci pillədə qərarlaşıb. Komanda UEFA Çempionlar Liqasındakı sonuncu oyununda İtaliya təmsilçisi "Komo"ya evdə 1:9 hesabı ilə uduzub.

    Yannik Kayuzak Lans FK
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    12:16
    Ermənistanda qazdoldurma məntəqəsində partlayış baş verib
    Region
    12:16
    AzAK-ın beynəlxalq əməkdaşlıq coğrafiyası genişlənir
    Biznes
    12:12
    Ozan Kabak Türkiyə millisinin düşərgəsindən ayrılıb
    Futbol
    12:11
    Kənan Kərimzadə: Gələn il 100 məktəb yeni maliyyələşmə sisteminə keçəcək
    Milli Məclis
    12:02
    Azərbaycanda aqrar sektor 1 %-dən çox böyüyüb
    ASK
    11:59
    Foto
    Dövlət Gömrük Komitəsinin yeni binası beynəlxalq sertifikata layiq görülüb
    İnfrastruktur
    11:54
    Nazir müavini: "Qadınlarımız "Coursera"da 70 mindən çox təlimi tamamlayıb"
    Biznes
    11:51
    Nazir müavini: "Son beş ildə dövlət sifarişli yerlərin qəbul planında payı 50 faizə yaxınlaşıb"
    Elm və təhsil
    11:49
    Azər Bayramov: "Rəhbəri qadınlar olan 30 minə yaxın kommersiya qurumu var"
    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti