Fransanın "Lans" klubu baş məşqçisi Yannik Kayuzakla yollarını ayırıb
Futbol
- 13 noyabr, 2026
- 11:02
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Fransanın "Lans" futbol komandası baş məşqçisi Yannik Kayuzakla yollarını ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Liqa 1 təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Sentyabrda bu posta təyin olunan 41 yaşlı mütəxəssisin müqaviləsinə vaxtından əvvəl xitam verilib.
Xatırladaq ki, "Lans" Liqa 1-də 13 xalla 11-ci pillədə qərarlaşıb. Komanda UEFA Çempionlar Liqasındakı sonuncu oyununda İtaliya təmsilçisi "Komo"ya evdə 1:9 hesabı ilə uduzub.
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