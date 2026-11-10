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    Fransanın "Lion" komandasının yeni baş məşqçisi açıqlanıb

    Futbol
    • 10 noyabr, 2026
    • 16:14
    Fransanın Lion komandasının yeni baş məşqçisi açıqlanıb

    Fransanın "Lion" futbol komandasının yeni baş məşqçisi bəlli olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Liqa 1 təmsilçisi məlumat yayıb.

    43 yaşlı mütəxəssis Karlos Visenslə anlaşma əldə olunub.

    Son olaraq "Braqa"da işləyən məşqçi bu postda Paulo Fonsekanı əvəzləyib.

    Qeyd edək ki, "Lion" Liqa 1-də 17 xalla 5-ci pillədə qərarlaşıb.

    Paulu Fonseka Lion FK
    MiniBoss
    44 filmi

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