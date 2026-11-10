Fransanın "Lion" komandasının yeni baş məşqçisi açıqlanıb
Futbol
- 10 noyabr, 2026
- 16:14
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Fransanın "Lion" futbol komandasının yeni baş məşqçisi bəlli olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Liqa 1 təmsilçisi məlumat yayıb.
43 yaşlı mütəxəssis Karlos Visenslə anlaşma əldə olunub.
Son olaraq "Braqa"da işləyən məşqçi bu postda Paulo Fonsekanı əvəzləyib.
Qeyd edək ki, "Lion" Liqa 1-də 17 xalla 5-ci pillədə qərarlaşıb.
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