FIBA Avropa Kuboku: "Gəncə" bu gün Türkiyənin "Esenler Erokspor" klubu ilə üz-üzə gələcək
Futbol
- 12 noyabr, 2026
- 09:01
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"Gəncə" basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunun müntəzəm mövsümündə növbəti oyununu bu gün keçirəcək.
"Report"un məlumatına görə, C qrupunda mübarizə aparan Azərbaycan təmsilçisi VI turda Türkiyənin "Esenler Erokspor" klubunu qəbul edəcək.
Gəncə İdman Sarayındakı qarşılaşma saat 19:00-da start götürəcək.
Xatırladaq ki, "Gəncə" daha əvvəl Rumıniyanın "Universitatiya" (96:105), Yunanıstan təmsilçisi "Kolossos"a (62:80) və "Esenler Erokspor" klubuna uduzub - 63:92. Komanda evdə Portuqaliyanın "Sportinq" komandasını 69:67 hesabı ilə üstələyib. "Gəncə" "Rilski Sportist" (Bolqarıstan) ilə dueldə texniki məğlubiyyətlə (0:20) üzləşib.
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