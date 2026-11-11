"Fənərbağça" Dirk Kuytla yollarını ayırdığını açıqlayıb
Futbol
- 11 noyabr, 2026
- 12:29
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Türkiyənin "Fənərbağça" klubu niderlandlı mütəxəssis Dirk Kuytla yollarını ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İstanbul təmsilçisi məlumat yayıb.
Xatırladaq ki, Dirk Kuyt komandada köməkçi məşqçi kimi fəaliyyət göstərib.
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