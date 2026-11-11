İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    "Fənərbağça" Dirk Kuytla yollarını ayırdığını açıqlayıb

    Futbol
    • 11 noyabr, 2026
    • 12:29
    Fənərbağça Dirk Kuytla yollarını ayırdığını açıqlayıb

    Türkiyənin "Fənərbağça" klubu niderlandlı mütəxəssis Dirk Kuytla yollarını ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İstanbul təmsilçisi məlumat yayıb.

    Xatırladaq ki, Dirk Kuyt komandada köməkçi məşqçi kimi fəaliyyət göstərib.

    Fənərbağça FK Dirk Kuyt
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