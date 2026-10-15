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    Erlinq Holann UEFA Çempionlar Liqasında iki rekord müəyyənləşdirib

    Futbol
    • 15 oktyabr, 2026
    • 11:05
    Erlinq Holann UEFA Çempionlar Liqasında iki rekord müəyyənləşdirib

    İngiltərənin "Mançester Siti" klubunun hücumçusu Erlinq Holann Fransa təmsilçisi PSJ-yə qarşı keçirilən UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinin II turunun oyununda (2:4) iki rekorda imza atıb.

    "Report" "Actu Foot" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, dubl edən norveçli futbolçu turnir tarixində 60 qol həddinə ən tez çatan oyunçu olub.

    Bunun üçün ona 60 matç kifayət edib. Əvvəlki rekord 80 görüşdə 60 qol vuran Lionel Messiyə məxsus idi.

    Bundan əlavə, E.Holann sözügedən göstəriciyə çatan ən gənc futbolçu adını da qazanıb. O, Çempionlar Liqasında 60-cı qolunu 26 yaş 85 günlüyündə vuraraq L.Messini bir gün qabaqlayıb.

    Qeyd edək ki, norveçli hücumçu cari mövsümdə bütün turnirlərdə keçirdiyi 9 matçda 10 qol vurub.

    Erlinq Holann Lionel Messi UEFA Çempionlar Liqası Mançester Siti FK
    44 - Tezliklə
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