Donnarumma PSJ-dən ayrılıb

Futbol
13 avqust 2025 01:41
İtaliyalı qapıçı Canluici Donnarumma Fransanın "Pari Sen-Jermen" futbol klubundan ayrılıb.

“Report” xəbər verir ki, o, bu barədə instaqramdakı səhifəsində məlumat yayıb.

"Əziz PSJ azarkeşləri, klubda olduğum ilk gündən öz yerimi qazanmaq və bu klubun hədəfini qürurla müdafiə etmək üçün meydanda və meydanda hər şeyi verdim. Təəssüf ki, kimsə qərar verdi ki, mən artıq komandanın bir parçası ola bilməyəcəm və onun uğuruna töhfə verə bilməyəcəm, bu qərar məni məyus edir və kədərləndirir.

Yoldaşlarımz - ikinci ailəmə - hər matça, hər bölünmüş ana görə təşəkkür edirəm. Siz həmişə mənim qardaşlarım olacaqsınız, bu klubda oynamaq mənim üçün böyük şərəf idi", - o yazıb.

Donnarummanın 26 yaşı var, 2021-ci ildən PSJ-də oynayıb. Komanda ilə birlikdə o, dörd dəfə Fransa çempionu, iki dəfə ölkə Kubokunun qalibi olub, ötən mövsüm parislilərlə Çempionlar Liqasının qalibi olub. İtaliya millisinin heyətində 2021-ci ildə Avropa çempionu olub. 2024/25 mövsümündə Donnarumma PSJ-də 47 oyun keçirib.

Daha əvvəl PSJ-nin baş məşqçisi Luis Enrike qapıçını iştirak ərizəsindən kənarlaşdırmaq qərarına şəxsən gəldiyini bildirərək, ona fərqli tipli qapıçı lazım olduğunu əlavə edib.

