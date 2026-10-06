Daniel Karvahal "Xetafe"yə keçməyə yaxındır
Futbol
- 06 oktyabr, 2026
- 15:57
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İspaniyanın "Real" klubunun sabiq müdafiəçisi və kapitanı Daniel Karvahal La Liqanın digər təmsilçisi "Xetafe"yə keçməyə yaxındır.
"Report" "AS" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, klubun futbolçu ilə sözləşmə imzalamaq perspektivi müsbət qiymətləndirilir.
34 yaşlı oyunçunun özü də bu transferdə maraqlıdır.
Qeyd edək ki, 2013-cü ildən "Real"ın formasını geyinən D.Karvahal bu yay klubla vidalaşıb. O, Madrid təmsilçisinin heyətində bütün turnirlərdə 435 matça çıxıb, 14 qol vurub və 65 məhsuldar ötürmə edib. İspaniyalı müdafiəçi komanda ilə birgə 6 dəfə Çempionlar Liqasının, 5 dəfə İspaniya çempionatının, 2 dəfə ölkə kubokunun və 5 dəfə İspaniya Superkubokunun qalibi olub.
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