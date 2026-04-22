    "Çelsi" baş məşqçisi Liam Rosenyorla yollarını ayırıb

    Futbol
    • 22 aprel, 2026
    • 20:33
    Çelsi baş məşqçisi Liam Rosenyorla yollarını ayırıb

    İngiltərə təmsilçisi "Çelsi" baş məşqçisi Liam Rosenyorla yollarını ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    London kollektivi rəsmi açıqlamasında mütəxəssisə göstərdiyi fəaliyyətə görə təşəkkür edib və onun peşəkarlığını yüksək qiymətləndirib.

    Bununla yanaşı, qərarın asan verilmədiyi vurğulanıb. Bildirilib ki, son nəticələr və komandanın çıxışı klubun gözləntilərindən aşağı olub. Mövsümün sonunadək "zadəganlar"ı müvəqqəti olaraq Kallum MakFarlan çalışdıracaq.

    Qeyd edək ki, "Çelsi" İngiltərə Premyer Liqasında 48 xalla yeddinci pillədə qərarlaşıb.

    Çelsi FK Liam Rosenyor İngiltərə Premyer Liqası

