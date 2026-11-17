Braziliya yığması yoldaşlıq oyununda Sinqapuru böyük hesabla məğlub edib
Futbol
- 17 noyabr, 2026
- 17:21
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Futbol üzrə Braziliya millisi beynəlxalq yoldaşlıq matçında Sinqapurla üz-üzə gəlib.
"Report"un məlumatına görə, Sinqapur Milli Stadionunda baş tutan oyun Braziliya seçməsinin 7:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Görüşdə Vinisius Junior 9, 15 və 21-ci dəqiqələrdə fərqlənərək het-trik müəllifi olub. Qonaq komandanın digər qollarını Endrik (31), Estevao (51) və Rayan (65) vurublar.
Sinqapur yığmasının üzvü Raul Suhaymi isə 74-cü dəqiqədə avtoqolla diqqət mərkəzinə düşüb.
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Braziliya yığması yoldaşlıq oyununda Sinqapuru böyük hesabla məğlub edibFutbol