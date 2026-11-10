"Barselona" Conatan Ta ilə maraqlanır
Futbol
- 10 noyabr, 2026
- 13:20
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İspaniyanın "Barselona" klubu Almaniya təmsilçisi "Bavariya"da çıxış edən Conatan Ta ilə maraqlanır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky Germany" məlumat yayıb.
Kataloniya təmsilçisi müdafiəçini yanvarda heyətinə qatmağı planlaşdırır.
Xatırladaq ki, oyunçunun Münhen təmsilçisi ilə müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayınadək qüvvədədir.
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