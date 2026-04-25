Azzedin Unai "Mançester Siti"nin transfer hədəfinə çevrilib
Futbol
- 25 aprel, 2026
- 13:32
İngiltərənin "Mançester Siti" klubu "Jirona"nın (İspaniya) və Mərakeş millisinin yarımmüdafiəçisi Azzedin Unai ilə maraqlanır.
"Report" "El Chiringuito"ya istinadən xəbər verir ki, 26 yaşlı futbolçunun çıxışını "Atletiko" klubu da yaxından izləyir.
Oyunçunun müqaviləsində 20 milyon avro məbləğində sərbəstqalma bəndinin olduğu bildirilir. A.Unai cari mövsümdə bütün turnirlərdə 18 matça çıxıb, bu görüşlərdə 5 qol və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Qeyd edək ki, futbolçunun "Jirona" ilə hazırkı müqaviləsinin müddəti 2030-cu ilin yayına qədərdir. "Transfermarkt" portalı onun dəyərini 10 milyon avro qiymətləndirir.
Son xəbərlər
14:23
Ukrayna Prezidenti: Təhlükəsizlik sahəsində çox dərin əməkdaşlıq qura bilərikXarici siyasət
14:22
Azərbaycanın U-20 millisinin üzvü Toğrul Tapdıqlı: "Yaxşı komanda olacağımıza ümid edirəm"Futbol
14:19
Foto
Naxçıvanda baş verən avtoqəzada 3 nəfər xəsarət alıbHadisə
14:08
Volodimir Zelenski Ukraynaya yardıma görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edibXarici siyasət
14:08
Azərbaycan və Ukrayna dron əleyhinə vasitələrin istehsalı və təcrübə mübadiləsi ilə bağlı əməkdaşlıq edə bilərHərbi
13:55
Foto
Azərbaycan və Qazaxıstan Trans-Xəzər marşrutu üzrə memorandum və sazişlər imzalayıbİnfrastruktur
13:50
İlham Əliyev: Həm Azərbaycanda, həm də Ukraynada hərbi sənaye kompleksi inkişaf edirXarici siyasət
13:49
Foto
Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblərXarici siyasət
13:48