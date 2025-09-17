İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Futbol
    • 17 sentyabr, 2025
    • 23:42
    Aznur və Birbaşa Bakı komandaları minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında heç-heçə ediblər

    "Aznur" və "Birbaşa Bakı" komandaları minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında heç-heçə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, G qrupunda yer alan "Aznur" ilk oyununda "Hoverla Zak Praqa" (Çexiya) ilə 1:1 hesablı bərabərliyə razılaşıb.

    F qrupunun "Portu" - "Birbaşa Bakı" görüşündə isə hesab açılmayıb.

    Qeyd edək ki, "Birbaşa Bakı" bu gün keçirdiyi ilk oyununda Rumıniya təmsilçisi "Rımniku Vılça" üzərində qələbə qazanıb - 4:1.

