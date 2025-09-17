"Aznur" və "Birbaşa Bakı" komandaları minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında heç-heçə ediblər
Futbol
- 17 sentyabr, 2025
- 23:42
"Aznur" və "Birbaşa Bakı" komandaları minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında heç-heçə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, G qrupunda yer alan "Aznur" ilk oyununda "Hoverla Zak Praqa" (Çexiya) ilə 1:1 hesablı bərabərliyə razılaşıb.
F qrupunun "Portu" - "Birbaşa Bakı" görüşündə isə hesab açılmayıb.
Qeyd edək ki, "Birbaşa Bakı" bu gün keçirdiyi ilk oyununda Rumıniya təmsilçisi "Rımniku Vılça" üzərində qələbə qazanıb - 4:1.
