Azərbaycanın U-21 millisinin təlim-məşq toplanışı üçün heyəti müəyyənləşib
Futbol
- 07 noyabr, 2026
- 14:15
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21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi noyabrın 9-dan 17-dək Dalğa Təlim-Məşq Mərkəzində hazırlıq keçəcək.
Bu barədə "Report"a AFFA-dan məlumat verilib.
Hazırlıq prosesində komanda Omanın U-23 yığması ilə iki yoldaşlıq oyunu keçirəcək. Görüşlər noyabrın 14-də və 17-də baş tutacaq.
Qarşılaşmaların keçiriləcəyi stadion və başlama saatı ilə bağlı əlavə məlumat veriləcək.
Millinin heyətinə dəvət alan futbolçuların siyahısını təqdim edirik:
|Nr.
|Adı / Soyadı
|Klub
|1
|Sadiq Məmmədzadə
|İmişli
|2
|Səlim Həşimov
|Gəncəbasar
|3
|Teymur Həsənov
|Qarabağ
|4
|Ceyhun Bağırzadə
|Şamaxı
|5
|Elgün Dünyamaliyev
|Sabah
|6
|Hüseyn Hüseynov
|Mingəçevir
|7
|Timur Vəliyev
|Master-Saturn (Rusiya)
|8
|Məhəmməd Məhəmmədov
|Neftçi PFK
|9
|Həsən Məmmədli
|Rot-Vays Oberhausen (Almaniya)
|10
|Mikael Cəbrayılov
|İnter Barselona (İspaniya)
|11
|Allahverdi Rəhimov
|Zaqatala
|12
|Elnur Mustafayev
|Mingəçevir
|13
|Yusif Hacıyev
|Zirə
|14
|Qədir Ramazanov
|Qəbələ
|15
|Ceyhun Kəlbəliyev
|Şimal
|16
|Dinamin Bağırov
|Gəncəbasar
|17
|Cuma Hüseynov
|Qəbələ
|18
|Elmar Məmmədov
|Şəfa
|19
|Əli Xəlilov
|Aleksandriya (Ukrayna)
|20
|Müzəffər Qurbanov
|Dnepr (Belarus)
|21
|İlkin Cəfərli
|Sabah
|22
|Elşən Hidayətov
|Baku Sporting
|23
|Yusif Mehtiyev
|Lokomotiv (Gürcüstan)
|24
|Niyazi Osmanov
|Şimal
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