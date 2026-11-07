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    Azərbaycanın U-21 millisinin təlim-məşq toplanışı üçün heyəti müəyyənləşib

    Futbol
    • 07 noyabr, 2026
    • 14:15
    Azərbaycanın U-21 millisinin təlim-məşq toplanışı üçün heyəti müəyyənləşib

    21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi noyabrın 9-dan 17-dək Dalğa Təlim-Məşq Mərkəzində hazırlıq keçəcək.

    Bu barədə "Report"a AFFA-dan məlumat verilib.

    Hazırlıq prosesində komanda Omanın U-23 yığması ilə iki yoldaşlıq oyunu keçirəcək. Görüşlər noyabrın 14-də və 17-də baş tutacaq.

    Qarşılaşmaların keçiriləcəyi stadion və başlama saatı ilə bağlı əlavə məlumat veriləcək.

    Millinin heyətinə dəvət alan futbolçuların siyahısını təqdim edirik:

    Nr. Adı / Soyadı Klub
    1 Sadiq Məmmədzadə İmişli
    2 Səlim Həşimov Gəncəbasar
    3 Teymur Həsənov Qarabağ
    4 Ceyhun Bağırzadə Şamaxı
    5 Elgün Dünyamaliyev Sabah
    6 Hüseyn Hüseynov Mingəçevir
    7 Timur Vəliyev Master-Saturn (Rusiya)
    8 Məhəmməd Məhəmmədov Neftçi PFK
    9 Həsən Məmmədli Rot-Vays Oberhausen (Almaniya)
    10 Mikael Cəbrayılov İnter Barselona (İspaniya)
    11 Allahverdi Rəhimov Zaqatala
    12 Elnur Mustafayev Mingəçevir
    13 Yusif Hacıyev Zirə
    14 Qədir Ramazanov Qəbələ
    15 Ceyhun Kəlbəliyev Şimal
    16 Dinamin Bağırov Gəncəbasar
    17 Cuma Hüseynov Qəbələ
    18 Elmar Məmmədov Şəfa
    19 Əli Xəlilov Aleksandriya (Ukrayna)
    20 Müzəffər Qurbanov Dnepr (Belarus)
    21 İlkin Cəfərli Sabah
    22 Elşən Hidayətov Baku Sporting
    23 Yusif Mehtiyev Lokomotiv (Gürcüstan)
    24 Niyazi Osmanov Şimal
    Futbol üzrə Azərbaycanın U-21 millisi Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA)
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