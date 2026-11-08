Azərbaycanın U-20 millisinin Qəbələdə və Bakıda təlim-məşq toplanışı olacaq
Futbol
- 08 noyabr, 2026
- 16:27
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20 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası noyabrın 9-dan 15-dək Qəbələdə, ayın 16-dan 21-dək isə Bakıda təlim-məşq toplanışı keçəcək.
"Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, U-20 hazırlıq çərçivəsində yoldaşlıq matçları keçirəcək.
Rəqiblər hələlik məlum deyil.
Millinin heyətinə dəvət alan futbolçuların siyahısı:
|NR.
|AD / SOYAD
|KLUB
|1
|Həbib Hüşənov
|Qəbələ İK
|2
|Aftandil Arıxov
|Sumqayıt FK
|3
|Elbrus Kərimov
|MOİK
|4
|Uğur Qurbanlı
|Qarabağ FK
|5
|Rəvan Feyziyev
|Qəbələ İK
|6
|Murad Qurbanov
|Zirə PFK
|7
|Həzrət Səmədov
|Sabah FK
|8
|Rəşad Alışov
|Qarabağ FK
|9
|Vüsal Paşayev
|Sumqayıt FK
|10
|Əhməd Tarverdiyev
|Sabah FK
|11
|Nadir Orucov
|Sumqayıt FK
|12
|İslam Həsənov
|Grafiçar (Serbiya)
|13
|Raul Süleymanov
|Herta (Almaniya)
|14
|Pünhan Qasımzadə
|Neftçi PFK
|15
|Hikmət Cəbrayılzadə
|Qarabağ FK
|16
|Anar Hüseynov
|Sabah FK
|17
|İbrahim Babayev
|Barselona (İspaniya)
|18
|Eltun Babazadə
|Şəfa FK
|19
|Əli Bəşirov
|Qarabağ FK
|20
|Ziya Şəkərxanov
|Qəbələ İK
|21
|Şahin İbrahimov
|Sabah FK
|22
|Şahnur İsmayılov
|Kəpəz PFK
|23
|Nicat Nərimanov
|Brommapoykarna (İsveç)
|24
|Nihad Orucəli
|Sumqayıt FK
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