İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Azərbaycanın U-20 millisinin Qəbələdə və Bakıda təlim-məşq toplanışı olacaq

    Futbol
    • 08 noyabr, 2026
    • 16:27
    Azərbaycanın U-20 millisinin Qəbələdə və Bakıda təlim-məşq toplanışı olacaq

    20 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası noyabrın 9-dan 15-dək Qəbələdə, ayın 16-dan 21-dək isə Bakıda təlim-məşq toplanışı keçəcək.

    "Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, U-20 hazırlıq çərçivəsində yoldaşlıq matçları keçirəcək.

    Rəqiblər hələlik məlum deyil.

    Millinin heyətinə dəvət alan futbolçuların siyahısı:

    NR. AD / SOYAD KLUB
    1 Həbib Hüşənov Qəbələ İK
    2 Aftandil Arıxov Sumqayıt FK
    3 Elbrus Kərimov MOİK
    4 Uğur Qurbanlı Qarabağ FK
    5 Rəvan Feyziyev Qəbələ İK
    6 Murad Qurbanov Zirə PFK
    7 Həzrət Səmədov Sabah FK
    8 Rəşad Alışov Qarabağ FK
    9 Vüsal Paşayev Sumqayıt FK
    10 Əhməd Tarverdiyev Sabah FK
    11 Nadir Orucov Sumqayıt FK
    12 İslam Həsənov Grafiçar (Serbiya)
    13 Raul Süleymanov Herta (Almaniya)
    14 Pünhan Qasımzadə Neftçi PFK
    15 Hikmət Cəbrayılzadə Qarabağ FK
    16 Anar Hüseynov Sabah FK
    17 İbrahim Babayev Barselona (İspaniya)
    18 Eltun Babazadə Şəfa FK
    19 Əli Bəşirov Qarabağ FK
    20 Ziya Şəkərxanov Qəbələ İK
    21 Şahin İbrahimov Sabah FK
    22 Şahnur İsmayılov Kəpəz PFK
    23 Nicat Nərimanov Brommapoykarna (İsveç)
    24 Nihad Orucəli Sumqayıt FK
    Futbol üzrə Azərbaycanın U-21 millisi Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA)
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    19:22
    Azərbaycan Prezidentinin sosial şəbəkə hesablarında Türkiyə lideri ilə görüşünə dair paylaşım olunub
    Xarici siyasət
    19:16
    Foto
    Zəfər Günü münasibətilə Ağdam və Xocavənd rayonlarında ağacəkmə aksiyaları keçirilib
    Ekologiya
    19:08
    Foto
    Xüsusi nümayəndəliyin və Ağdam, Füzuli, Xocavənddə Bərpa, Tikinti, İdarəetmə Xidmətinin əməkdaşları şəhid ailələri ilə görüşüb
    Daxili siyasət
    18:52
    Qırx dörd günün dərsləri: Azərbaycanın iradəsi hərbi üstünlüyü siyasi nəticəyə çevirdi
    Analitika
    18:27
    Foto
    Video
    Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - Yenilənib
    Xarici siyasət
    18:21
    Foto
    Bir sıra xarici ölkələrdə Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbirlər keçirilib
    Xarici siyasət
    18:11
    Ərdoğan: Azərbaycanın ədalətli mübarizəsini və bölgədə davamlı sülh səylərini dəstəkləyirik
    Region
    18:06
    ANAMA-nın kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib
    Daxili siyasət
    18:03
    Video
    "Haber Global": Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri əbədi qardaşlığa əsaslanır
    Region
    Bütün Xəbər Lenti