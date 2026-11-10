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    Azərbaycanın U-20 millisinin heyətində dəyişiklik olub

    Futbol
    • 10 noyabr, 2026
    • 14:06
    Azərbaycanın U-20 millisinin heyətində dəyişiklik olub

    Qəbələdə təlim-məşq toplanışında olan 20 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının heyətində dəyişiklik baş verib.

    Bu barədə "Report"a AFFA-dan məlumat verilib.

    MOİK-in qapıçısı Elbrus Kərimovun əvəzinə "Sabah"ın qapıçısı Rüstəm Yarəhmədov kollektivə cəlb edilib.

    Qeyd edək ki, U-20 noyabrın 15-dək Qəbələdə, ayın 16-dan 21-dək Bakıda təlim-məşq toplanışında olacaq.

    Azərbaycanın U-20 millisi Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA)
    44 filmi
    44 filmi

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