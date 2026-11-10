Azərbaycanın U-20 millisinin heyətində dəyişiklik olub
Futbol
- 10 noyabr, 2026
- 14:06
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Qəbələdə təlim-məşq toplanışında olan 20 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının heyətində dəyişiklik baş verib.
Bu barədə "Report"a AFFA-dan məlumat verilib.
MOİK-in qapıçısı Elbrus Kərimovun əvəzinə "Sabah"ın qapıçısı Rüstəm Yarəhmədov kollektivə cəlb edilib.
Qeyd edək ki, U-20 noyabrın 15-dək Qəbələdə, ayın 16-dan 21-dək Bakıda təlim-məşq toplanışında olacaq.
Son xəbərlər
17:29
Makron cütlüyü amerikalı podkastçı Kendis Ouensə qarşı yeni iddia qaldırıbDigər ölkələr
17:17
Gürcüstanın Azərbaycandan soğan idxalına çəkdiyi xərc 2 dəfədən çox artıbBiznes
17:14
Vensan Kompani "Bavariya"nın düşərgəsinə qayıdıbFutbol
17:02
Keniyada yaraqlılar iki polis əməkdaşı da daxil olmaqla, səkkiz nəfəri öldürüblərDigər ölkələr
16:53
Əbu-Dabidə Ukrayna-Rusiya-ABŞ danışıqları başa çatıb - Yenilənib-3Digər ölkələr
16:45
"PAŞA Həyat Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə
16:22
Gürcüstanın Azərbaycandan xiyar alışına çəkdiyi xərc 3 dəfəyə yaxın artıbBiznes
16:14
Fransanın "Lion" komandasının yeni baş məşqçisi açıqlanıbFutbol
16:00
"PAŞA Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə