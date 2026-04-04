İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Azərbaycanın U-19 qadın millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin II raundu üçün heyəti açıqlanıb

    Futbol
    • 04 aprel, 2026
    • 16:23
    Azərbaycanın U-19 qadın millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin II raundu üçün heyəti açıqlanıb

    19 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin II raundu üçün heyəti və oyunlarının təqvimi açıqlanıb.

    "Report" AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, komanda bu gündən aprelin 9-dək Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində hazırlıq keçəcək.

    Millimiz B Liqasının 6-cı qrupunda Xorvatiya, Çexiya və Gürcüstanla qarşılaşacaq. Bu qrupun oyunları aprelin 11-dən 17-dək Xorvatiyada keçiriləcək.

    Həbib Ağayevin baş məşqçisi olduğu komanda aprelin 11-də meydan sahibləri, 14-də Çexiya, 17-də isə Gürcüstan yığmaları ilə üz-üzə gələcək.

    Nr. Adı / Soyadı Klub
    1 Nərgiz Ağaliyeva Şəfa
    2 Firuzə Bayramova Dirçəliş
    3 Vahidə Əlipaşayeva Dirçəliş
    4 Mədinə Curuqova Neftçi
    5 Arzu Cəfərova Şəfa
    6 Səma Əsədova Sabah
    7 Yelizaveta Vaysman Şəfa
    8 Ülviyyə İslamova Baku Juniors
    9 Pərişan Abdullayeva Liman
    10 Xanım Əsədova Neftçi
    11 Aygün Novruzova Sabah
    12 Aysu Əsədova Sabah
    13 Ayan Abdiyeva Liman
    14 Mədinə Qədiməliyeva Şəfa
    15 Məsumə Nəzərli Neftçi
    16 Ayşən Salamzadə Neftçi
    17 Arzu Ağaliyeva Şəfa
    18 Bədriyyə Mavludova Şəfa
    Azərbaycan U-19 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsi Həbib Ağayev

