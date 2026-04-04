Azərbaycanın U-19 qadın millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin II raundu üçün heyəti açıqlanıb
Futbol
- 04 aprel, 2026
- 16:23
19 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin II raundu üçün heyəti və oyunlarının təqvimi açıqlanıb.
"Report" AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, komanda bu gündən aprelin 9-dək Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində hazırlıq keçəcək.
Millimiz B Liqasının 6-cı qrupunda Xorvatiya, Çexiya və Gürcüstanla qarşılaşacaq. Bu qrupun oyunları aprelin 11-dən 17-dək Xorvatiyada keçiriləcək.
Həbib Ağayevin baş məşqçisi olduğu komanda aprelin 11-də meydan sahibləri, 14-də Çexiya, 17-də isə Gürcüstan yığmaları ilə üz-üzə gələcək.
|Nr.
|Adı / Soyadı
|Klub
|1
|Nərgiz Ağaliyeva
|Şəfa
|2
|Firuzə Bayramova
|Dirçəliş
|3
|Vahidə Əlipaşayeva
|Dirçəliş
|4
|Mədinə Curuqova
|Neftçi
|5
|Arzu Cəfərova
|Şəfa
|6
|Səma Əsədova
|Sabah
|7
|Yelizaveta Vaysman
|Şəfa
|8
|Ülviyyə İslamova
|Baku Juniors
|9
|Pərişan Abdullayeva
|Liman
|10
|Xanım Əsədova
|Neftçi
|11
|Aygün Novruzova
|Sabah
|12
|Aysu Əsədova
|Sabah
|13
|Ayan Abdiyeva
|Liman
|14
|Mədinə Qədiməliyeva
|Şəfa
|15
|Məsumə Nəzərli
|Neftçi
|16
|Ayşən Salamzadə
|Neftçi
|17
|Arzu Ağaliyeva
|Şəfa
|18
|Bədriyyə Mavludova
|Şəfa
