Azərbaycanın U-17 millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsi üçün heyəti açıqlanıb
Futbol
- 09 noyabr, 2026
- 17:07
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17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin 2026/2027-ci illər mövsümündə Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin I raundunda iştirak edəcək heyəti müəyyənləşib.
"Report" AFFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, heyətə 21 futbolçunun adı daxil edilib.
Bu gündən noyabrın 19-dək Almaniyanın Frankfurt şəhərində olacaq komanda noyabrın 11-də Bakı vaxtı ilə saat 14:00-da Almaniya, 14-də saat 19:30-da Şimali İrlandiya, 17-də saat 14:00-da isə Litva yığması ilə qarşılaşacaq.
İlk iki oyun "DFB Kampus"da, sonuncu görüş isə "Nidda-Sportfeld"də keçiriləcək.
|Nr.
|Adı / Soyadı
|Klub
|1
|Oqtay Mehrəliyev
|Klubsuz
|2
|Bilal Hacıyev
|Qarabağ FK
|3
|Ülvi Abbaslı
|Sumqayıt FK
|4
|Vaqif Nəbiyev
|Qarabağ FK
|5
|Cihad Sadıqov
|Sabah FK
|6
|Ruslan Quliyev
|Neftçi PFK
|7
|Turan Ramazanov
|Turan Tovuz PFK
|8
|Emil Quliyev
|Neftçi PFK
|9
|Tunar Bayramov
|Qarabağ FK
|10
|Vaqif Məmmədli
|Sabah FK
|11
|Nicat Əhmədzadə
|Marcet (İspaniya)
|12
|Əhəd Hacızadə
|Qarabağ FK
|13
|Yusif Orucəliyev
|Qarabağ FK
|14
|Şikar Şikar
|Neftçi PFK
|15
|Tunar Əsgərzadə
|Qarabağ FK
|16
|Rəsul Balakişiyev
|İmişli PFK
|17
|Sübhan Əlizadə
|Neftçi PFK
|18
|Qafar Babayev
|Neftçi PFK
|19
|Nazim Əliyev
|Qrafiçar (Serbiya)
|20
|Yusif Quliyev
|Qarabağ FK
|21
|Daniil Rəcəbov
|Qarabağ FK
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