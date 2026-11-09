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    Azərbaycanın U-17 millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsi üçün heyəti açıqlanıb

    Futbol
    • 09 noyabr, 2026
    • 17:07
    Azərbaycanın U-17 millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsi üçün heyəti açıqlanıb

    17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin 2026/2027-ci illər mövsümündə Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin I raundunda iştirak edəcək heyəti müəyyənləşib.

    "Report" AFFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, heyətə 21 futbolçunun adı daxil edilib.

    Bu gündən noyabrın 19-dək Almaniyanın Frankfurt şəhərində olacaq komanda noyabrın 11-də Bakı vaxtı ilə saat 14:00-da Almaniya, 14-də saat 19:30-da Şimali İrlandiya, 17-də saat 14:00-da isə Litva yığması ilə qarşılaşacaq.

    İlk iki oyun "DFB Kampus"da, sonuncu görüş isə "Nidda-Sportfeld"də keçiriləcək.

    Nr. Adı / Soyadı Klub
    1 Oqtay Mehrəliyev Klubsuz
    2 Bilal Hacıyev Qarabağ FK
    3 Ülvi Abbaslı Sumqayıt FK
    4 Vaqif Nəbiyev Qarabağ FK
    5 Cihad Sadıqov Sabah FK
    6 Ruslan Quliyev Neftçi PFK
    7 Turan Ramazanov Turan Tovuz PFK
    8 Emil Quliyev Neftçi PFK
    9 Tunar Bayramov Qarabağ FK
    10 Vaqif Məmmədli Sabah FK
    11 Nicat Əhmədzadə Marcet (İspaniya)
    12 Əhəd Hacızadə Qarabağ FK
    13 Yusif Orucəliyev Qarabağ FK
    14 Şikar Şikar Neftçi PFK
    15 Tunar Əsgərzadə Qarabağ FK
    16 Rəsul Balakişiyev İmişli PFK
    17 Sübhan Əlizadə Neftçi PFK
    18 Qafar Babayev Neftçi PFK
    19 Nazim Əliyev Qrafiçar (Serbiya)
    20 Yusif Quliyev Qarabağ FK
    21 Daniil Rəcəbov Qarabağ FK
    Azərbaycan U-17 millisi Avropa çempionatının ilkin seçmə mərhələsi
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