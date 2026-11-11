İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Azərbaycanın U-17 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsinə məğlubiyyətlə start verib

    Futbol
    • 11 noyabr, 2026
    • 15:56
    Azərbaycanın U-17 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsinə məğlubiyyətlə start verib

    Azərbaycanın 17 yaşadək oğlan futbolçulardan ibarət millisi 2026/2027 mövsümündə Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin I raunduna məğlubiyyətlə start verib.

    "Report"un məlumatına görə, Emin Mustafayevin baş məşqçi olduğu komanda səfərdə Almaniya ilə qarşılaşıb.

    Görüş rəqibin 7:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Qeyd edək ki, U-17 növbəti matçını noyabrın 14-də Şimali İrlandiya seçməsinə qarşı keçirəcək.

    Emin Mustafayev Azərbaycan U-17 millisi
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