Azərbaycanın 15 yaşadək futbolçulardan ibarət millisi Bakıda hazırlıq keçəcək
Futbol
- 09 oktyabr, 2026
- 15:59
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Azərbaycanın 15 yaşadək futbolçulardan ibarət millisi Bakıda təlim-məşq toplanışı keçirəcək.
Bu barədə "Report"a AFFA-nın mətbuat xidmətindən bildirilib.
Komanda oktyabrın 16-dan 18-dək Dalğa Təlim-Məşq Mərkəzində hazırlıq keçəcək.
U-15 yığması oktyabrın 19-dan 27-dək Maltada təşkil olunacaq UEFA İnkişaf Turnirində iştirak edəcək.
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