İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Azərbaycanın 15 yaşadək futbolçulardan ibarət millisi Bakıda hazırlıq keçəcək

    Futbol
    • 09 oktyabr, 2026
    • 15:59
    Azərbaycanın 15 yaşadək futbolçulardan ibarət millisi Bakıda hazırlıq keçəcək

    Azərbaycanın 15 yaşadək futbolçulardan ibarət millisi Bakıda təlim-məşq toplanışı keçirəcək.

    Bu barədə "Report"a AFFA-nın mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Komanda oktyabrın 16-dan 18-dək Dalğa Təlim-Məşq Mərkəzində hazırlıq keçəcək.

    U-15 yığması oktyabrın 19-dan 27-dək Maltada təşkil olunacaq UEFA İnkişaf Turnirində iştirak edəcək.

    Azərbaycan U-15 millisi Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA) UEFA İnkişaf Turniri
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    16:26

    Məktəblərdə geyim formalarına dair monitorinqlər təşkil ediləcək

    Elm və təhsil
    16:25

    Azərbaycan Kubokunda yeni rekord qeydə alınıb

    Futbol
    16:17

    Azərbaycan Kubokunda I təsnifat mərhələsinə yekun vurulub

    Futbol
    16:12

    Fransada tələbə etirazlarının 20-dən çox iştirakçısı həbs olunub

    Digər ölkələr
    16:09

    Aİ rusiyalılara qarşı viza yoxlamalarını gücləndirmək və sanksiyaları artırmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    16:02
    Foto
    Video

    İlham Əliyevin İran Prezidenti ilə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB-2

    Xarici siyasət
    16:02

    AKTA: Süni intellektin təhlükəsizliyi üzrə "ağ sənəd" hazırlanacaq

    İKT
    16:02

    Şəkidə minik avtomobili yanıb, xəsarət alan var

    Hadisə
    15:59

    Azərbaycanın 15 yaşadək futbolçulardan ibarət millisi Bakıda hazırlıq keçəcək

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti