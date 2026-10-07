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    Azərbaycan millisi FIFA reytinqində bir pillə geriləyib

    Futbol
    • 07 oktyabr, 2026
    • 14:34
    Azərbaycan millisi FIFA reytinqində bir pillə geriləyib

    Azərbaycan millisi FIFA reytinqində bir pillə geriləyib.

    "Report" xəbər verir ki, Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu komanda 1138,96 xalla 127-ci pillədə qərarlaşıb.

    Komanda son dörd oyunun 2-də qalib gəlib, 2-də isə heç-heçə edib. Yığma yoldaşlıq oyununda Tacikistanı 1 cavabsız qolla üstələyib. UEFA Millətlər Liqasında səfərdə Litva ilə heç-heçə (1:1) edən kollektiv Bakıda Lixtenşteynlə qolsuz bərabərə qalıb. Milli son olaraq Litvaya Bakıda qalib gəlib - 1:0.

    Xatırladaq ki, FIFA reytinqində İspaniya 2011,57 xalla liderdir. Argentina (1972,80) ikinci, Fransa (1958,86) üçüncü sıradadır.

    Ayxan Abbasov FIFA reytinqi Futbol üzrə Azərbaycan millisi
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