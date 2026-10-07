Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünə iki oyunla start veriləcək
- 07 oktyabr, 2026
- 09:47
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Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünə bu gün start veriləcək.
"Report" xəbər verir ki, I təsnifat mərhələsinin ilk oyun günündə iki matç keçiriləcək.
"Şəki" "Qaradağ Lökbatan"ın, "Ağstafa Gəncləri" "Şəmkir"in qonağı olacaq.
Azərbaycan Kuboku
I təsnifat mərhələsi
7 oktyabr
14:30. "Qaradağ Lökbatan" – "Şəki"
Hakimlər: Pərviz İbrahimov, Elman Kərimov, Vüsal Xəlilzadə, Kamil Aydınov.
Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev.
AFFA nümayəndəsi: Törə Əhmədova.
Lökbatan Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu
14:30. "Şəmkir" – "Ağstafa Gəncləri"
Hakimlər: Alik Yunusov, Aydın Baxşıyev, Tural Bayramov, Hacıağa Həsənov.
Hakim-inspektor: Munis Abdullayev.
AFFA nümayəndəsi: Mahal Məmmədov.
Şirvan Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu
Qeyd edək ki, I təsnifat mərhələsinə oktyabrın 9-da yekun vurulacaq.