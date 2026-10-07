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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünə iki oyunla start veriləcək

    Futbol
    • 07 oktyabr, 2026
    • 09:47
    Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünə iki oyunla start veriləcək

    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünə bu gün start veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, I təsnifat mərhələsinin ilk oyun günündə iki matç keçiriləcək.

    "Şəki" "Qaradağ Lökbatan"ın, "Ağstafa Gəncləri" "Şəmkir"in qonağı olacaq.

    Azərbaycan Kuboku

    I təsnifat mərhələsi

    7 oktyabr

    14:30. "Qaradağ Lökbatan" – "Şəki"

    Hakimlər: Pərviz İbrahimov, Elman Kərimov, Vüsal Xəlilzadə, Kamil Aydınov.

    Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Törə Əhmədova.

    Lökbatan Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    14:30. "Şəmkir""Ağstafa Gəncləri"

    Hakimlər: Alik Yunusov, Aydın Baxşıyev, Tural Bayramov, Hacıağa Həsənov.

    Hakim-inspektor: Munis Abdullayev.

    AFFA nümayəndəsi: Mahal Məmmədov.

    Şirvan Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    Qeyd edək ki, I təsnifat mərhələsinə oktyabrın 9-da yekun vurulacaq.

    Futbol üzrə Azərbaycan Kuboku Qaradağ Lökbatan FK Şəmkir FK Şəki FK Ağstafa Gəncləri FK
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