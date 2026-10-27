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    Azərbaycan Kubokunda 1/8 finala yüksələn iki komanda müəyyənləşib

    Futbol
    • 27 oktyabr, 2026
    • 15:57
    Azərbaycan Kubokunda 1/8 finala yüksələn iki komanda müəyyənləşib

    Azərbaycan Kubokunda II təsnifat mərhələsinin iki oyunu keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, "Araz-Naxçıvan" I Liqa təmsilçisi "Şimal"ı 6 cavabsız qolla məğlub edib.

    Qarşılaşma Şamaxı şəhər stadionunda baş tutub.

    II Liqada çıxış edən "Marafon" isə I Liqada mübarizə aparan "Zaqatala"ya qalib gəlib - 1:0.

    Qeyd edək ki, II təsnifat mərhələsinin daha 3 oyunu bu gün baş tutacaq. Ümumilikdə bu raunda oktyabrın 29-da yekun vurulacaq.

    Futbol üzrə Azərbaycan Kuboku Araz-Naxçıvan FK Şimal FK Marafon FK Zaqatala FK
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