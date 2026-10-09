Azərbaycan Kubokunda I təsnifat mərhələsinə yekun vurulub
Futbol
- 09 oktyabr, 2026
- 16:17
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Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda I təsnifat mərhələsinə yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, günün yeganə oyununda "Ağdaş" komandası "Hypers"i qəbul edib.
Qarşılaşma qonaqların qələbəsi ilə yekunlaşıb - 6:1.
"Hypers" II təsnifat mərhələsində "Şamaxı" ilə üz-üzə gələcək.
Qeyd edək ki, mərhələnin əvvəlki oyunlarında "Qaradağ Lökbatan" "Şəki"ni 12:0, "Ağstafa Gəncləri" "Şəmkir"i 5:1, "Zəngəzur" "Difai"ni 3:1, "Marafon" "Dinamo"nu 3:0, "Kür-Araz" isə "Şirvan"ı 3:1 hesabı ilə üstələyib.
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