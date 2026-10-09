Azərbaycan Kubokunda I təsnifat mərhələsinə bir oyunla yekun vurulacaq
Futbol
- 09 oktyabr, 2026
- 09:24
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Azərbaycan Kubokunda I təsnifat mərhələsinə bu gün yekun vurulacaq.
"Report" xəbər verir ki, son oyun günündə 1 matç baş tutacaq.
"Ağdaş" komandası "Hypers"i qəbul edəcək.
Azərbaycan Kuboku
I təsnifat mərhələsi
9 oktyabr
14:30. "Ağdaş" – "Hypers"
Hakimlər: Mahmud Bağırzadə, Taleh Məmmədov, İlkin Mustafazadə, Sənan Bayramzadə.
Hakim-inspektor: Rövşən Əhmədov.
AFFA nümayəndəsi: Elçin Mehtiyev.
Ağdaş şəhər stadionu
Qeyd edək ki, mərhələnin əvvəlki oyunlarında "Qaradağ Lökbatan" "Şəki"ni 12:0, "Ağstafa Gəncləri" "Şəmkir"i 5:1, "Zəngəzur" "Difai"ni 3:1, "Marafon" "Dinamo"nu 3:0, "Kür-Araz" isə "Şirvan"ı 3:1 hesabı ilə üstələyib.
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