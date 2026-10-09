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    Azərbaycan Kubokunda I təsnifat mərhələsinə bir oyunla yekun vurulacaq

    Futbol
    • 09 oktyabr, 2026
    • 09:24
    Azərbaycan Kubokunda I təsnifat mərhələsinə bir oyunla yekun vurulacaq

    Azərbaycan Kubokunda I təsnifat mərhələsinə bu gün yekun vurulacaq.

    "Report" xəbər verir ki, son oyun günündə 1 matç baş tutacaq.

    "Ağdaş" komandası "Hypers"i qəbul edəcək.

    Azərbaycan Kuboku

    I təsnifat mərhələsi

    9 oktyabr

    14:30. "Ağdaş" – "Hypers"

    Hakimlər: Mahmud Bağırzadə, Taleh Məmmədov, İlkin Mustafazadə, Sənan Bayramzadə.

    Hakim-inspektor: Rövşən Əhmədov.

    AFFA nümayəndəsi: Elçin Mehtiyev.

    Ağdaş şəhər stadionu

    Qeyd edək ki, mərhələnin əvvəlki oyunlarında "Qaradağ Lökbatan" "Şəki"ni 12:0, "Ağstafa Gəncləri" "Şəmkir"i 5:1, "Zəngəzur" "Difai"ni 3:1, "Marafon" "Dinamo"nu 3:0, "Kür-Araz" isə "Şirvan"ı 3:1 hesabı ilə üstələyib.

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