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    Azərbaycan Kuboku: "Neftçi" və "Qarabağ"ın oyunlarının vaxtı bəlli olub

    Futbol
    • 13 noyabr, 2026
    • 12:51
    Azərbaycan Kuboku: Neftçi və Qarabağın oyunlarının vaxtı bəlli olub

    Azərbaycan Kubokunda 1/8 final mərhələsinin oyunlarının vaxtı dəqiqləşib.

    Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasından məlumat verilib.

    Raundun matçları iki günü əhatə edəcək. "Sabah" - "İmişli" matçı dekabrın 1-də, "Neftçi" - "Şəfa" və "Sumqayıt" - "Qarabağ" qarşılaşmaları dekabrın 2-də keçiriləcək.

    Azərbaycan Kuboku

    1/8 final mərhələsi

    1 dekabr (çərşənbə axşamı)

    14:00. "Karvan-Yevlax" – "Zirə"

    Yevlax şəhər stadionu

    16:00. "Sabah""İmişli"

    "Sabah Arena"

    19:00. "Turan Tovuz""Kəpəz"

    Tovuz şəhər stadionu

    2 dekabr (çərşənbə)

    14:00. "Araz-Naxçıvan""Marafon"

    Şamaxı şəhər stadionu

    16:00. "Qəbələ""Şahdağ Qusar"

    Qəbələ şəhər stadionu

    16:00. "Neftçi""Şəfa"

    "Palms Sports Arena"

    19:00. "Gəncəbasar""Şamaxı"

    Gəncə şəhər stadionu

    19:00. "Sumqayıt""Qarabağ"

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

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