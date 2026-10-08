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    Azərbaycan Kuboku: I təsnifat mərhələsinin növbəti matçları keçiriləcək

    Futbol
    • 08 oktyabr, 2026
    • 09:10
    Azərbaycan Kuboku: I təsnifat mərhələsinin növbəti matçları keçiriləcək

    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda I təsnifat mərhələsinin növbəti matçları keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, ikinci oyun günündə 3 görüş baş tutacaq.

    "Difai" "Zəngəzur"u, "Marafon" "Dinamo"nu, "Şirvan" isə "Kür-Araz"ı qəbul edəcək.

    Azərbaycan Kuboku

    I təsnifat mərhələsi

    8 oktyabr

    14:00. "Difai" – "Zəngəzur"

    Hakimlər: Murad Səlimov, Vüqar Bayramov, Sevda Nuriyeva, Rəsul Babayev.

    Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov.

    AFFA nümayəndəsi: Namiq Əliyev.

    Palms Sports Futbol Mərkəzi (IV meydan)

    14:30. "Marafon" – "Dinamo"

    Hakimlər: Səbuhi Bayramov, Elmin Süleymanov, Ruslan Babayev, Nəriman Ağayev.

    Hakim-inspektor: Anar Salmanov.

    AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov.

    "Marafon Arena"

    14:30. "Şirvan" – "Kür-Araz"

    Hakimlər: Nazim Abdullayev, Məmmədəli Kərimov, Ruslan Məmmədov, Nahid Xasıyev.

    Hakim-inspektor: Babək Quliyev.

    AFFA nümayəndəsi: Yavər Rəhimov.

    Şirvan Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    Qeyd edək ki, ötən gün "Qaradağ Lökbatan" doğma meydanda "Şəki"ni 12:0 hesabı ilə məğlub edib. "Şəmkir" isə evdə "Ağstafa Gəncləri"nə uduzub - 1:5.

    Azərbaycan Kubokunda I təsnifat mərhələsinə oktyabrın 9-da yekun vurulacaq.

    Futbol üzrə Azərbaycan Kuboku Difai FK Zəngəzur FK
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    Azərbaycan Kuboku: I təsnifat mərhələsinin növbəti matçları keçiriləcək

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