Azərbaycan Kuboku: I təsnifat mərhələsinin növbəti matçları keçiriləcək
- 08 oktyabr, 2026
- 09:10
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda I təsnifat mərhələsinin növbəti matçları keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, ikinci oyun günündə 3 görüş baş tutacaq.
"Difai" "Zəngəzur"u, "Marafon" "Dinamo"nu, "Şirvan" isə "Kür-Araz"ı qəbul edəcək.
Azərbaycan Kuboku
I təsnifat mərhələsi
8 oktyabr
14:00. "Difai" – "Zəngəzur"
Hakimlər: Murad Səlimov, Vüqar Bayramov, Sevda Nuriyeva, Rəsul Babayev.
Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov.
AFFA nümayəndəsi: Namiq Əliyev.
Palms Sports Futbol Mərkəzi (IV meydan)
14:30. "Marafon" – "Dinamo"
Hakimlər: Səbuhi Bayramov, Elmin Süleymanov, Ruslan Babayev, Nəriman Ağayev.
Hakim-inspektor: Anar Salmanov.
AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov.
"Marafon Arena"
14:30. "Şirvan" – "Kür-Araz"
Hakimlər: Nazim Abdullayev, Məmmədəli Kərimov, Ruslan Məmmədov, Nahid Xasıyev.
Hakim-inspektor: Babək Quliyev.
AFFA nümayəndəsi: Yavər Rəhimov.
Şirvan Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu
Qeyd edək ki, ötən gün "Qaradağ Lökbatan" doğma meydanda "Şəki"ni 12:0 hesabı ilə məğlub edib. "Şəmkir" isə evdə "Ağstafa Gəncləri"nə uduzub - 1:5.
Azərbaycan Kubokunda I təsnifat mərhələsinə oktyabrın 9-da yekun vurulacaq.