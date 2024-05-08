Azərbaycan amputant millisi Türkiyədə təlim-məşq toplanışında olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Yığmamız Türkiyə komandası ilə yoldaşlıq matçı da keçirib.
Nazirlik Avropa çempionatında mübarizə aparacaq hər iki kollektivə uğurlar arzulayıb.
Qeyd edək ki, Avropa çempionatı iyunun 1-8-i aralığında Fransada təşkil olunacaq. Azərbaycan yığması C qrupunda Türkiyə, İrlandiya və İsrail milliləri ilə mübarizə aparacaq.
Fransa’da düzenlenecek 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’na hazırlanan Azerbaycan Ampute Futbol Takımı’nı Ankara’daki Gazi Uyumevi’nde ağırladık.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma)
Azerbaycan Ampute Futbol Takımı ile TSK Ampute Futbol Takımımız birlikte hazırlık kampı yaparak dostluk maçı gerçekleştirdi.…
pic.twitter.com/t2Er39F2Vb May 8, 2024