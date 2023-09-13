Avropa Liqası: “Qarabağ”ın rəqiblərinin yekun heyətləri açıqlanıb

“Qarabağ”ın UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsindəki rəqiblərinin yekun heyəti açıqlanıb.
“Report”un məlumatına görə, qitə futbol qurumu rəsmi saytı vasitəsilə Almaniya “Bayer 04”ü, Norveç “Molde”si və İsveç “Hakken”inin iştirak ərizəsini təqdim edib.
“Bayer 04”
Qapıçılar: 1. Lukaş Qradetski, 17. Matey Kovar, 36. Niklas Lomb.
Müdafiəçilər: 2. Yosip Stanişiç, 3. Pyero Hinkapye, 4. Conatan Tah, 6. Odilon Kossunu, 12. Edmond Tapsoba, 13. Artur Soareş, 20. Alexandro Qrimaldo, 30. Ceremi Frimponq.
Yarımmüdafiəçilər: 7. Yonas Hofmann, 8. Robert Endrix, 10. Florian Virts, 18. Noah Mbamba, 25. Esekiel Palasios, 32. Qustavo Molano, 34. Qranit Caka.
Hücumçular: 14. Patrik Şik, 19. Natan Tella, 21. Amine Adli, 22. Viktor Bonifeys, 23. Adam Qlojek.
Baş məşqçi: Xabi Alonso.
“Molde”
Qapıçılar: 1. Yakob Karlström, 12. Oliver Petersen.
Müdafiəçilər: 2. Martin Byornbak, 3. Kasper Oyvann, 19. Eyrik Xauqen, 21. Martin Linnes, 25. Anders Haqelskyaer, 28. Kristoffer Xauqen, 31. Matias Fyortoft Lovik.
Yarımmüdafiəçilər: 4. Kristian Kappis, 6. Martin Ellinqsen, 7. Maqnus Volff Eykrem, 10. Erik Kitolano, 15. Markus Kaasa, 16. Emil Breyvik, 20. Kristian Eriksen, 22. Maqnus Qrodem, 24. Yohan Bakke.
Hücumçular: 5. Eyrik Hestad, 8. Fredrik Qulbrandsen, 9. Veton Berişa, 14. Erlinq Knudtzon.
Baş məşqçi: Erlinq Moe.
“Hakken”
Qapıçılar: 1. Yohan Brattberq, 26. Peter Abrahamsson, 30. Sebastian Banoziç.
Müdafiəçilər: 3. Yohan Hammar, 4. Ayxam Usu, 5. Even Hovland, 7. Yakob Barrett Laursen, 12. Valqeir Lunddal Fridriksson, 13. Simon Sandberq, 15. Kadir Hodziç, 21. Tomas Totland, 25. Abdulaye Faye.
Yarımmüdafiəçilər: Oskar Ruuska, 8. Abdulrazaq İshaq, 11. Samuel Qustafson, 14. Simon Qustafson, 18. Mikkel Riqaar, 22. Tobias Sana, 27. Romeo Amane, 35. Siqqe Yansson, 39. İsak Brusberq.
Hücumçular: Anomnaçi Çidi, 9. Ola Kamara, 10. Ali Yussef, 17. Edvard Çilufya, 19. Srcan Hrstiç, 23. Momodu Sonko, 24. Amor Layuni, 29. Filip Trpçevski, 33. Yon Pol Dembe.
Baş məşqçi: Per Matias Hoqmo.
Qeyd edək ki, H qrupunun ilk turunda “Qarabağ” “Molde”ni, “Bayer 04” isə “Hakken”i qəbul edəcək. Oyunlar sentyabrın 21-də keçiriləcək.